De paradox: digitalisering verlicht én geeft administratiedruk

In gesprekken met mkb-dviseurs komt de paradox waarin we nu leven regelmatig op tafel: vele werkstromen zijn gedigitaliseerd, en toch gaat veel tijd naar administratieve processen. Je zou denken dat door alle briljante innovaties en AI-technieken dit minder wordt. Het tegendeel lijkt waar. De administratiedruk blijft hoog, ook al is de materie anders dan tien jaar geleden.