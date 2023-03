Kassa: Klanten lopen geld mis door te lage compensatie 'wurgkredieten'

Tienduizenden klanten krijgen geen of te veel te weinig compensatie van hun kredietverstrekker voor de torenhoge rentes die zij in het verleden hebben betaald over hun wurgkrediet. Deze compensatie kan oplopen tot tienduizenden euro's per persoon blijkt uit het onderzoek van Kassa en Stichting Geldbelangen.