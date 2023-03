Aon Nederland over strategie: Veel voor iedereen doen, is dat wat je wilt?

Aon Nederland heeft onlangs zijn volmacht-zorgportefeuille van One Underwriting beëindigd en het beheer overgedragen aan Zilveren Kruis. “Dit vanwege het ontbreken van marge op de uitvoering van de activiteiten. De dienstverlening naar onze klanten is geborgd”, legt ceo Leonique van Houwelingen uit in een tweedelig interview met AM. Haar eerste 100 dagen bij de verzekeringsmakelaar en risicoadviseur zitten erop. Van Houwelingen vertelt welke zaken ze al heeft kunnen oppakken en welke koers het bedrijf onder haar leiding gaat varen.