ASR bewijst kwart miljoen fraude met onrechtmatig onderzoek: fraudeur zwijnt

Valse facturen, spooklaptops, spookgrasmaaiers en een spookfiets. ASR weet ervan, maar moet toch betalen. In totaal ruim een kwart miljoen. De verzekeraar was een persoonlijk onderzoek gestart naar de klant, maar had daar op dat moment onvoldoende grond voor. Daarmee heeft ASR de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek overtreden, oordeelde de rechtbank in Arnhem. Het bewijs dat er gefraudeerd was mag de verzekeraar niet meer gebruiken, noch mag het de fraudeur in het EVR plaatsen.