SIVI pakt draad weer op met opleidingen: 'Op verzoek van de markt'

Standaardisatie-instituut SIVI begint weer met het aanbieden van opleidingen. Ontwikkelaars bij financieel dienstverleners en toeleveranciers worden vanaf april door SIVI in een middag kosteloos bijgespijkerd over het All Finance Data Model (AFD) 1.0 en 2.0. Volgens SIVI-directeur Peter Mols is er bij developers steeds meer aandacht voor de modellen. Vijf vragen.