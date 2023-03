Digitale processen verbeter je met standaarden (en dan blijken gibbons ook slim)

Ik haatte de lagere school. Om meerdere redenen. Inmiddels weet ik hoe inspirerend het is om te leren, hoe je je kunt verwonderen over nieuwe inzichten. En hoe kennis je helpt! Zo’n negen jaar geleden volgde ik Hein Aanstoot op als directeur van SIVI. Een van zijn befaamde uitspraken was: 'kennis is ballast'. Anderen verwoorden het anders: hoe meer je leert, hoe minder je weet.