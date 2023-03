Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

n 2022 hadden 7,8 miljoen mensen een lopende lening of kredietfaciliteit, tegen 8,0 miljoen in 2021. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2022 van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), die net is verschenen. Ook het aantal mensen met een betalingsachterstand daalde vorig jaar, van 469.000 eind 2021 tot 439.000 in december 2022.