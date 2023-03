Klaverblad mist EVR-melding en betaalt frauderende ondernemer vier jaar door

De eigenaresse van een broodjeszaak moet ruim 125 duizend euro terugbetalen aan Klaverblad. De vrouw claimde al jaren volledig arbeidsongeschikt te zijn, terwijl ze in werkelijkheid gewoon achter de toonbank stond. Pas toen de verzekeraar ontdekte dat ze eerder had gefraudeerd had met een verzuimverzekering bij De Goudse, liep ze zelf ook tegen de lamp. Het gerechtshof in Den Haag bekrachtigde de uitspraak van de rechtbank: alle uitkeringen moeten terug.