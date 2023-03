Rabobank: koopwoningen beter betaalbaar door daling prijzen en hogere lonen

De Nederlandse woningmarkt beleefde in 2022 een jaar van uitersten. Waar het jaar nog begon met een huizenprijsstijging van 21,1 procent, daalden de prijzen vanaf augustus. Door de sterk gestegen hypotheekrentes en hoge inflatie raakte de koop van een koophuis voor steeds meer mensen buiten bereik. Toch is er ook goed nieuws: dalende huizenprijzen gecombineerd met stijgende lonen vergroten de betaalbaarheid van een koopwoning. Dat schrijft de Rabobank in een analyse.