'Samenwerking overheid, bedrijven en financiële sector nodig voor snellere verduurzaming'

"Er is meer samenwerking tussen overheid, bedrijven en de financiële sector nodig voor een snellere verduurzaming." Dat zegt Ger Jaarsma, voorzitter van Pensioenfederatie, naar aanleiding van een brief aan de Tweede Kamer van minister Kaag over dit onderwerp.