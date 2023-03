Cfro Schouten, Univé: 'Consolidatie geeft ruimte om markt te bewerken'

De prijsontwikkeling in de schademarkt in de gaten houden, de opkomende rente, risico’s die ineens opdoemen en dan hebben we het niet eens gehad over de schommelingen op de financiële markten. Het is niet verwonderlijk dat cfro Arjen Schouten van Univé met ‘zijn’ raad van bestuur bandbreedtes met scenario’s heeft ontwikkeld om de verzekeraar aan te sturen. Dat stelt hij tegenover Executive Finance, net als AM een uitgave van VMN media.