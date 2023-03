Autopremies in stijgende lijn

De autopremies stijgen dit jaar fors. Een all-risk en WA beperkt cascoverzekering wordt gemiddeld 5 procent (YOY) meer in vergelijking met vorig jaar. Een WA-verzekering stijgt in het gemiddelde van de premies het meest met bijna 10 procent. Een consument die jaarlijks 663 euro betaalde voor een beperkt cascoverzekering betaalt dit jaar gemiddeld 728 euro, ruim 65 euro meer in vergelijking met 2022. Zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van vergelijkingssite Autoverzekering.nl.