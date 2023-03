De Hypotheker: 'Voorzichtig herstel van woningmarkt is te vroeg voor stabilisatie'

In februari dit jaar is het aantal hypotheekaanvragen met 45 procent gestegen. Dit in vergelijking met januari. Ten opzichte van het gemiddeld aantal hypotheekaanvragen van de afgelopen drie maanden is dat een kentering met een forse stijging van 36 procent. Dit blijkt uit cijfers van De Hypotheker. De cijfers gelden vooral voor jonge huizenkopers tot 35 jaar. Het aantal aanvragen in februari ligt echter op de helft van het niveau in februari 2022.