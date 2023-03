Forse investeringen in Munt tonen vertrouwen pensioenfondsen in hypotheken

Het vertrouwen in de Nederlandse hypothekenmarkt is groot. Het feit dat de pensioenfondsen ABP, bpfBouw en SPW in totaal 1,735 miljard investeren in Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO), de vermogensbeheerder achter Munt Hypotheken, bewijst dat.