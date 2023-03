Verdrievoudiging van ladingdiefstallen

Nederland staat op de vierde plaats, onder Groot-Brittannië en Duitsland, als het gaat om ladingdiefstallen in 2022. Wereldwijd zijn er vorig jaar 13.416 diefstallen (of pogingen tot) gerapporteerd aan de Transported Asset Protection Organisation (TAPA) zo meldt het Verbond van Verzekeraars. In Nederland betekent het zelfs een verdrievoudiging.