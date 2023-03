Meeste woningbranden in de koudste maanden

In 2022 werden er maar liefst 7.700 woningbranden gemeld. Vooral in Friesland was een stijging te zien met wel 33 procent. Ook in Zeeland en Flevoland moest de brandweer meer uitrukken. Landelijk vond er een stijging plaats van zo’n 10 procent ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.