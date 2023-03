Beleggingen drukken resultaat Achmea, maar de verzekeraar draait goed

Achmea behaalde in 2022 een operationeel resultaat van 174 miljoen euro. Dat is 70 procent lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral door beleggingen in wat ceo Bianca Tetteroo omschrijft als een turbulent jaar. Operationeel ging Achmea vooruit. De premieomzet steeg met 5,3 procent bij een verbeterde combined ratio.