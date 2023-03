Waarom RegioBank altijd nee zegt als Veldsink of Söderberg de koper is

Ondernemers die een advieskantoor hebben met een RegioBank-franchise worden beperkt in hun opties als ze hun zaak willen verkopen. RegioBank moet contractueel akkoord geven op de voorgestelde koper, maar doet dat al ruim een jaar niet meer als de koper een hoofdrolspeler is in de consolidatiestrijd. Onder meer Veldsink, Söderberg & Partners en Alpina zouden regelmatig buitenspel worden gezet. Volgens RegioBank-directeur Rein Wispelweij is zijn moratorium niet meer dan logisch: “Ik zit er voor het voortbestaan van de formule.”