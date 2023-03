'Financiële sector scoort goed op genderdiversiteit, maar het is nog niet genoeg'

28 procent van de bedrijven in de financiële sector heeft een gebalanceerde top (executive en non executive) als het gaat over genderdiversiteit. De financiële services industrie scoort hiermee relatief goed in relatie tot andere sectoren als het gaat om het voldoen aan het wettelijke quotum. "Maar, dit is niet genoeg om de maatschappij optimaal te dienen en te weerspiegelen", stelt Mirelle van Gemert, bestuurder van WIFS, een netwerkorganisatie die als missie heeft om een betere balans te creëren in de financiële sector