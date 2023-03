Is ChatGPT als hypotheekadviseur de toekomst?

Een persoonlijke droom wordt binnenkort werkelijkheid. Dat is mijn overtuiging nu ChatGPT en andere chatbots voor een breed publiek beschikbaar komen. Mensen advies geven is enorm leuk werk. Maar met een verkrampte nek op een toetsenbord in hoog tempo toetsen aantikken om het advies over te brengen, is niet iets waar mensen voor gemaakt zijn. Als je weet wat je gaat tikken, waarom kan de computer dat dan niet meteen voor je doen?