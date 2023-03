Nationale-Nederlanden haalt Hello Mobility weer binnenboord

The RoadsafetyLAB wordt overgenomen door Nationale-Nederlanden. De verkeersveiligheidsspecialist (voorheen VVCR-Prodrive) is onder meer eigenaar van Hello Mobility, dat het bedrijf in 2021 kocht van NN. Met de overname van RoadsafetyLAB wil NN de ontwikkeling van Hello Mobility versnellen en zo de verzekerbaarheid van grotere wagenparken verbeteren.