Hera Zelfverzekerd ook beschikbaar voor werknemers en dga’s

In september introduceerde Hera Life Zelfverzekerd voor de ZZP-er. Volgens de verzekeraar is het een betaalbaar alternatief voor een AOV inclusief een vaste provisie van 144 euro doorlopend per jaar. Nu is Hera Zelfverzekerd ook beschikbaar voor werknemers en DGA’s.