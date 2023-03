Klaas Knot: 'Inflatie en pensioenen: licht aan de horizon'

“Jong of oud, iedereen zal geïnteresseerd blijven in de reële waarde van hun pensioen. Hier ligt dan ook een grote opdracht voor de pensioenfondsen, de opdracht om zonneklaar te communiceren. Zonneklaar over het al opgebouwde pensioen. Zonneklaar over de effecten van inflatie en rente – hoog of laag – op dat pensioen. En zonneklaar over het verwachte eindresultaat.” Dit concludeerde Klaas Knot op het Netspar Bestuursdiner over Pensioen en inflatie.