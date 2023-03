Economen Rabobank: inflatie blijft hoog en groei zwakt flink af

De inflatie in Nederland blijft voorlopig hardnekkig hoog, constateren economen van Rabobank in een nieuw rapport over de Nederlandse economie. Ze wijzen erop dat de energieprijzen voor consumenten volgend jaar waarschijnlijk hoger zullen liggen dan het huidige energieprijsplafond van de overheid. Ook zal de economische groei volgens hen volgend jaar flink inzakken.