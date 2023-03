Drempels voor pensioenopbouw in derde pijler moeten lager, maar hoe?

Er zijn voor werkenden hoge drempels om in de derde pijler individueel (bij) te sparen voor het pensioen en daar moet de branche wat aan doen, zo roept de AFM op. Maar is dat het hele verhaal? Helen Taylor Parkins, voorzitter van het Register Pensioenadviseur, ziet dat de derde pijler aan belang gaat winnen en vindt dat soepeler beloningsregels kunnen helpen. Pensioenadvocaat Theo Gommer stelt dat met de bancaire lijfrente al een goede oplossing voorhanden is.