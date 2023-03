Univé op overnamepad: 'Op zoek naar de parels in de winkelstraat'

Als het om de grote kopers in het intermediair gaat, wordt de naam Univé zelden genoemd. Toch is de coöperatie op zoek naar over te nemen kantoren en portefeuilles. Het afgelopen anderhalf jaar nam Univé Stad en Land vier kantoren over, waaronder dat van Stefan Brink van Brink Assurantiën in Hoogeveen. Samen met Jasper-Pieter Boon, directeur Commercie bij Univé Stad en Land, vertelt hij onder meer over de verkoop van zijn kantoor en zijn huidige rol bij de verzekeraar.