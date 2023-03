Maaike van Beijsterveldt volgt Bianca Knispel op als directeur NN Retail Schade & Zorg

Maaike van Beijsterveldt (1989) is de nieuwe directeur van Nationale-Nederlanden Retail Schade & Zorg. Zij volgt Bianca Knispel op die Head of Protection NN Group wordt. Van Beijsterveldt was directeur Strategie, Data, IT & Pricing bij NN Schade & Inkomen.