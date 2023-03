Haarlem en de Zaanstreek: meeste stijging huizenprijzen sinds 2013

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen het sterkst in de regio’s Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek, gevolgd door Groot-Amsterdam. In het derde kwartaal van 2022 lagen de prijzen in deze drie regio’s bijna 130 procent hoger dan eind 2013. Deze prijzen daalden echter in het vierde kwartaal van 2022 juist in deze regio’s het snelst. Vanaf het derde kwartaal van 2019 stegen de prijzen van huizen in landelijke regio’s sneller dan in de Randstad. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningprijsindex van de 40 COROP-regio's van bestaande particuliere koopwoningen van het CBS en het Kadaster.