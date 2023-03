Onder de loep: de machtigste topvrouw in verzekeringen

Zij is de machtigste vrouw in de verzekeringswereld. In haar race naar de top werkte ze harder dan wie dan ook, ze weet wat ze wil en hoe ze bedrijven kan veranderen. Ze behoort inmiddels tot de top 40 van bestbetaalde leiders in ons land. Keurig en kleurig gekleed vormt ze een verademing tussen het dominante herenverzekeringsgrijs. Ook nu is haar agenda bomvol en racet ze van directieraden naar strategiedagen en van toezichthoudergesprekken naar bestuursvergaderingen. Zij zou door haar unieke positie ook één van de meest maatschappelijk invloedrijke vrouwen kunnen zijn, maar op straat zal niemand haar herkennen.