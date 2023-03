Maud Martens volgt Henk Scheenstra op als ceo Heinenoord

Heinenoord heeft Maud Martens per 1 maart tot ceo benoemd. Zij volgt hiermee Henk Scheenstra op die medio oktober vertrok. Arie van den Berg die destijds als waarnemend ceo was benoemd, pakt zijn oude rol in de operationele directie weer op. Martens was sinds 2018 chief operations officer (coo) bij ABN Amro Verzekeringen.