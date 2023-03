6 op de 10 huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond

Zestig procent van de Nederlandse huishoudens heeft financieel moeite om het hoofd boven water te houden. In 2021 ging dit nog over de helft van de Nederlanders en afgelopen jaar ging het om vier op de tien. Een gevolg van onder meer de hoge inflatie en de energiecrisis zegt het FD op basis van onderzoek door accountants- en adviesorganisatie Deloitte in samenwerking met de stichting Nibud en de Universiteit Leiden.