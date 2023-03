Ontsluiten brondata Ockto ook mogelijk voor vastgoedfinancieringen

Het ontsluiten van brondata via Ockto is voortaan ook mogelijk voor vastgoedfinancieringen. Nestr Smart Finance is de eerste vastgoedfinancierder die hiervan gebruikmaakt. Volgens de aanbieder wordt hiermee het beoordelingsproces voor vastgoedfinancieringen aanzienlijk versneld.