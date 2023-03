Pensioenbelegger negeert advies; Rabobank deed niks fout

Beleggen is niet zonder risico. Wie investeert in een pensioenpolis op basis van beleggen, neemt willens en wetens een risico dat de opbrengst ook kan tegenvallen. Dat is vrij vertaald de boodschap van het gerechtshof in Den Bosch aan een klant van de Rabobank. De bank treft geen blaam over de advisering van het beleggingsproduct waarvan de opbrengst nogal tegenviel.