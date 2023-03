Digitale Sherlock Holmes speurt naar 200 in Nederland gestolen auto's

Jaarlijks worden in Nederland een krappe 6.000 auto’s gestolen. De helft daarvan wordt snel teruggevonden. Voor de rest is het vaak zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en Legentic hebben de handen ineengeslagen om de komende tijd 200 spoorloos verdwenen voertuigen te traceren. Daarmee moet de schadelast voor de gezamenlijke autoverzekeraars wordt teruggedrongen. Alessandro Sta van Legentic legt uit hoe big data hieraan bijdragen.