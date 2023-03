Onbetaalbare zekerheid van pensioenuitkeringen

In dit artikel wordt een tweetal historische analyses gepresenteerd met het doel na te gaan of er in het verleden zonder nominale garanties een relevant pensioen had kunnen worden geconstrueerd. Verder wordt ingegaan op actualiteiten rondom inflatie en worden kort enkele hete hangijzers met betrekking tot het wetsontwerp pensioenen behandeld.