Van inventarisatie tot vergelijking en aanvraag: My TP wil alles automatiseren

Rick Mulderij startte in 2018 met My TP, een platform waarmee onafhankelijk adviseurs schadeverzekeringen voor particulieren kunnen vergelijken. Dat bedrijf verkocht hij begin dit jaar aan Dias Software. Hoe heeft My TP zich zo snel ontwikkeld? Had Mulderij verwacht het na vier jaar al te verkopen? AM ging met hem in gesprek.