Van der Kruk (Dias) over Adviesbox-overname: ‘Kostensynergie niet ons doel’

De marktleider in hypotheekadviessoftware Adviesbox wordt onderdeel van Dias Group, de marktleider in software voor assurantieadviseurs. Dias-ceo Ruud van der Kruk en zijn team gaan direct aan de slag om Adviesbox in de cloud te krijgen. Verder verandert er voor de gebruikers nog niet veel, vertelt Van der Kruk. Vier vragen.