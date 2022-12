Van Vliet (Adviesbox): 'ING hoeft niet meer in een spagaat te liggen'

Het marktaandeel van Adviesbox is groter dan Dias. Had het niet eerder voor de hand gelegen dat het andersom zou gebeuren?

“Je moet Dias Group niet zien als alleen Dias. Maar ook Finly, Online Pro, Hyarchis, MyTP, ze zijn voor de helft eigenaar van Aplaza. Dat zit er allemaal onder. De eigenaar heeft ons in de groep opgenomen. Dias is groeiende.”

Nu hoeft ING niet meer in de spagaat van eigenaar en klant te liggen

Is het logischer om onderdeel te zijn van een softwarebedrijf in plaats van een bank?

“Wij zijn maar een klein clubje uit Gouda. Daar dezelfde compliance op toepassen als een bank, dat is gewoon lastig. Steven van Rijswijk (ceo ING, red.) heeft afscheid genomen van de platformgedachte. Daar zaten allerlei initiatieven in, en dat heeft ING miljoenen gekost. Maar er zijn ook mooie dingen neergezet. Findata, daar zit veel geld in. Die startup is een scale-up geworden. Nu moeten daar ook andere banken in gaan stappen, maar die waren terughoudend omdat het indirect onderdeel van ING was. Nu hoeft ING niet meer in de spagaat van eigenaar en klant te liggen.”

ING blijft launching client. Wat houdt dat concreet in?

“Zij hebben via ons bijvoorbeeld een eigen acceptatie engine gemaakt. Adviesbox kan via Findata gepseudonimiseerd een dossier naar ING doorsturen. Daar komt een antwoord uit met kleurtjes: groen, oranje of rood. Als het rood is, kan een aanvraag niet geaccepteerd worden. Zo kan een adviseur voor hij een aanvraag doet het beleid al toetsen. Dat is de validator. ING heeft dat lopen, dat draait al twee jaar. Nu willen we ook andere banken uitnodigen om dit te doen.”

Lees ook

Gaan gebruikers iets van deze overname merken?

“Op de lange en middellange termijn zeker. We gaan mooie dingen samenvoegen en aan elkaar koppelen. Dias heeft de filosofie om uiteindelijk alles onder een dak te krijgen. Daar zit ook wel een behoefte bij adviseurs. Het intermediair zoekt naar de ideale applicatie om z’n werk mee te doen. Die elementen moet je nu nog bij elkaar sprokkelen. Maar we werken er naartoe dat het allemaal via Dias bereikbaar is.

Wat wordt jouw functie in het geheel?

“Die blijft exact hetzelfde. Wat ik mooi vind: we waren concurrenten. Nu gaan we – hoog over – strategieën met elkaar bespreken. Welke doublures kunnen we verbeteren? Voorheen was je blik beperkter. Dus dat ga ik graag met mijn nieuwe collega’s doen. En dat brengt hopelijk die versnelling zodat onze branche beter geautomatiseerd wordt.”