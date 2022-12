Insurtech Alicia haalt zeven miljoen groeikapitaal op

Alicia Insurance, specialist in het ontwikkelen en embedded aanbieden van verzekeringen voor zelfstandigen, heeft 7 miljoen euro groeikapitaal opgehaald in een investeringsronde. Het kapitaal is afkomstig van meerdere strategisch gekozen partners, waaronder Volta Ventures, Randstad Innovation Fund en Achmea Innovation Fund. Het kapitaal ondersteunt de missie van Alicia om onderverzekering van freelancers tegen te gaan en moet de Europese expansie van het bedrijf verder versnellen.