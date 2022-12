Adviesbox wil van zijn macht over innovaties af, maar het mag niet

Als een Romeinse keizer kan Intersoftware-directeur Leon van Vliet besluiten over het slagen of mislukken van nieuwe innovatieve producten. Een positie waar hij en zijn team niet in willen zitten, maar waarin ze zich door de provisieregels wel in terugvinden. Hoe het provisieverbod de innovatie tegenwerkt en paradoxaal genoeg sturing juist in de hand werkt.