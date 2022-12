AM Expertpanel: Adviessoftware scoort voldoende, maar vaak wel gedateerd

Intermediairs in het AM Expertpanel geven hun eigen digitaliseringsgraad een 7,2. In het kader van de Week van de ICT en Adviessoftware werden de leden gevraagd naar hun ervaringen met de software die ze gebruiken. Hoewel de tevredenheid voldoende is, denkt een kwart van de ondervraagden wel aan overstappen. Tegen zo’n overstap ziet een ruime meerderheid niet op, temeer omdat veel van hen al eens eerder van pakket zijn gewisseld.