Centraal Beheer wil verduurzaming VvE's vlottrekken

Verduurzaming van bestaande woningen is cruciaal om de afspraken in het Klimaatakkoord na te kunnen komen. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) spelen hierbinnen een sleutelrol, met in totaal zo’n 1,5 miljoen appartementen, verdeeld over circa 130.000 VvE’s. Echter, verduurzaming komt binnen veel van deze VvE’s maar moeizaam op gang. Centraal Beheer, Klimaatmissie Nederland en andere partners gaan deze VvE’s daarom bijstaan, gedurende het gehele proces. Van analyse tot uitvoering.