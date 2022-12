Pedro Matthynssens (Vanbreda): ‘Jaarlijks organisch groeien met 5 tot 10%’

De Belgische verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits is op stoom. In Nederland nam ze onlangs makelaarskantoor Havelaar & van Stolk en het volmachtbedrijf Helviass Verzekeringen uit Rotterdam over. De acquisities passen in de plannen van de verzekeringsmakelaar om uit te groeien tot een Benelux-groep die tegen 2030 200 miljoen euro omzet boekt in België en 100 miljoen in Nederland. AM spreekt over de plannen met ceo Pedro Matthynssens.