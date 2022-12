AFM stuurt consumenten naar conventioneel product van grote aanbieder

Trek je hippe sneakers aan en verbind je met de nieuwe spelers in de branche. Het Verbond van Verzekeraars deed die oproep bijna drie jaar geleden in een pleidooi voor meer innovatie. Die innovatie kan ook heus van binnenuit komen, maar dat wordt productontwikkelaars vrijwel onmogelijk gemaakt. Sinds de aanscherping van het provisieverbod in 2015 zit de bottleneck bij de makers van adviessoftware. De AFM weet het, maar kiest ervoor om het te negeren.