Vooral slechte WA-markt maakt sterke stijging autopremies noodzakelijk

Autoverzekeringen zijn de laatste tijd soms een kwart duurder geworden en de premies gaan komend jaar nog veel verder omhoog, zo tekent BNR op. Hogere herstelkosten worden als reden genoemd, maar volgens Arno Onink van onderzoeker Trend-RX is premiestijging met name in de WA-markt eenvoudigweg bittere noodzaak. De cijfers uit het deze maand verschijnende AM Jaarboek bevestigen dat.