Adviseurs opgelet: steeds strengere voorwaarden rond verzekeren lithium-batterij

“Je kan erop wachten dat dit net als de elektra- en zonnepanelenclausule in de toekomst de nieuwe norm wordt. De eerste mededeling nu officieel ontvangen van onze beursmakelaar Claeren dat ze in gesprek zijn met verzekeraars. Daarin werd medegedeeld dat litium-ion batterijen uitgesloten zijn vanaf 1 januari 2023 en dat er overleg volgt over de voorwaarden”, waarschuwt Majan van Riessen van Varias Verzekeringen haar collega’s op LinkedIn. AM gaat met haar in gesprek over de kwestie.