Intermediair You Sure verwelkomt drie nieuwe directieleden

Verzekeringstussenpersoon You Sure voegt drie namen toe aan zijn directie. Robbert Sturm is sinds september de nieuwe cfo, Bas Harmsen is in oktober aangesteld als directeur You Sure en Eveline Roos is benoemd tot de nieuwe directeur integratie. Met deze aanvulling en uitbreiding kan You Sure naar eigen zeggen de groeistrategie voortzetten in combinatie met het gewenste serviceniveau.