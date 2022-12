VNAB breidt beurspolis uit voor overstromende kleine rivieren en beken

Dit meldt het Verbond. De meerderheid van de consumenten heeft inmiddels een inboedel- en opstalverzekering die dekking biedt tegen zo’n overstroming. Het aantal verzekeraars dat de voorwaarden hiermee heeft uitgebreid groeit nog steeds. Steeds meer bedrijven en instellingen kunnen zich daar inmiddels goed voor verzekeren, “maar dat kan nu ook via de modelclausule van de VNAB.” Ter Mors verwacht dat de bij de VNAB aangesloten verzekeringsmakelaars die actief zijn op deze beurs, net als op de provinciale markt, de modelclausule actief onder de aandacht zullen brengen van ondernemers. “En dat verzekeraars hier op zullen intekenen en er capaciteit voor vrijmaken.”

Feiter: “Belangrijke stap in het verzekeren van overstromingsrisicos’s”

Geeke Feiter, directeur schade bij het Verbond, deelt deze verwachting: “Gezamenlijk onderzoek laat zien dat de verzekeringssector in staat is dekking te bieden voor overstroming van secundaire keringen, óók voor het midden en kleinbedrijf. De wateroverlast in Limburg liet tegelijkertijd zien dat veel ondernemers een dergelijke dekking niet hadden. Wij zijn dan ook heel blij met deze aanvullende clausule voor het lokale overstromingsrisico. Daarmee zetten wij weer een belangrijke stap in het verder verzekeren van overstromingsrisico’s in Nederland.”

Met de nieuwe modelclausule is het makkelijker om lokale overstroming ook op de beurs te verzekeren, maar de ondernemer is nog steeds vrij in zijn of haar keuze wel of geen dekking af te sluiten. “En daar moet in de nieuwe situatie dus bewust voor worden gekozen,” stelt Enno Wiertsema, directeur van de brancheorganisatie voor financieel adviseurs (Adfiz). Adfiz is dan ook blij met de stap van de VNAB. “Een financieel adviseur kan zijn klanten nu voortaan ook een beursoplossing aanbieden voor lokale overstroming. Daar hebben zowel ondernemers als de sector baat bij,” aldus Wiertsema. “Een mooie stap voorwaarts dus.”