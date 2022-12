Dexia-gedupeerden krijgen toch schadevergoeding

Honderden gedupeerden in de zogeheten aandelenlease-affaire krijgen na jaren alsnog hun volledige schade vergoed door de Belgische bank Dexia. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald, die dinsdag in meer dan 250 zaken tot een oordeel kwam.