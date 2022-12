Dit zijn de eerste genomineerden van het Adfiz Prestatie Onderzoek

Vorig jaar besloot Adfiz het traditionele prestatieonderzoek op de schop te nemen. Voortaan beoordeelt een onafhankelijke jury concrete verbeterinitiatieven van aanbieders binnen vier specifieke thema’s. Naast Ketenefficiency zijn dat Duurzame ontwikkeling, Klantbelang (focus particuliere markt) en Verzekerbaarheid (focus zakelijke markt). Elke categorie kent een eigen vakjury met een onafhankelijke juryvoorzitter.

Jury’s buigen zich over inzendingen

De afgelopen weken hebben de diverse jury’s zich gebogen over de inzendingen. Voor het thema Ketenefficiency heeft de jury onder leiding van voorzitter Wim Henk Steenpoorte de volgende initiatieven genomineerd (in alfabetische volgorde):

ASR: Payroll Doenpensioen

Het Payroll Doenpensioen is een oplossing voor payrollbedrijven die sinds 2021 verplicht zijn een adequate pensioenregeling aan te bieden. Het Payroll Doenpensioen maakt het mogelijk om een pensioenregeling efficiënt uit te voeren op basis van beschikbare premie voor werknemers met een flexibel contract waarbij het aantal gewerkte uren per loontijdvak wisselt. De uitvoering van deze pensioenregeling is volledig geautomatiseerd door middel van koppelingen met het salarispakket.

BNP Paribas Cardif: Geautomatiseerde Garantiestelling

Met de volledig Geautomatiseerde Garantiestelling van BNP Paribas Cardif kan de adviseur op het moment dat het renteaanbod binnen is in Accelerate met één druk op de knop een bankgarantie voor de klant klaarzetten. De klant geeft akkoord in een vertrouwde en veilige (mijn)omgeving, wat verdere ondertekening overbodig maakt. De Geautomatiseerde Garantiestelling helpt zo het aanvraagproces te versnellen en fouten te elimineren, terwijl de adviseur de regie behoudt.

TAF: Maatwerk ORV

Deze oplossing versnelt vooral de aanvraag voor klanten met een verhoogd medisch risico. Als een overlijdenrisicoverzekering niet kan worden geaccepteerd om medische redenen, dan wordt de aanvraag automatisch voorgelegd aan herverzekeraar De Hoop, een Nederlandse herverzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van mensen met een verhoogd medisch risico. Er hoeft hierdoor geen nieuwe aanvraag ingediend te worden, en de klant hoeft niet opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen en aanvullende informatie aan te leveren.

Onderzoek had andere opzet

Het Adfiz Prestatie Onderzoek was voorheen geheel anders opgezet. Toen beoordeelden onafhankelijk financieel adviseurs de performance van verzekeraars op criteria als deskundigheid en meedenken van medewerkers, gemak en kwaliteit van claimafhandeling, snelheid en kwaliteit van aanvragen en mutaties en samenwerking met goede en efficiënte klantbediening als doel. Meer dan twintig jaar werd het onderzoek op een vergelijkbare manier uitgevoerd.